Sardegna: da Progressisti proposta legge per scelta candidato presidente con primarie (2)

- La richiesta di inserire la proposta di legge nell’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio sarà presentata alla prossima Conferenza dei Capigruppo. "Non è solo una questione di rispetto delle leggi – riconosce il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus – il tema è prima di tutto politico. Nelle ultime elezioni che si sono tenute in Lombardia e nel Lazio, l’affluenza alle urne è calata del 30 per cento rispetto a quelle del 2019 scendendo ben sotto il 50 per cento. In Sardegna l’affluenza era già bassa (circa il 53 per cento), il rischio è che il prossimo Consiglio regionale venga eletto da un terzo del corpo elettorale. La nostra proposta mira a garantire il principio della partecipazione democratica previsto espressamente dalla legge Statutaria". Secondo i vertici dei Progressisti, la proposta potrebbe essere licenziata in tempi rapidi dal Consiglio consentendo alle coalizioni di svolgere le primarie prima della convocazione dei comizi elettorali. "Ciò che dispone la Legge Statutaria è vincolante per le istituzioni. Non si può far finta di nulla – rimarca il presidente onorario dei Progressisti Luciano Uras – approvare il principio del ricorso alle primarie per la scelta dei candidati risolverebbe i problemi di tutti gli schieramenti politici, non solo del centrosinistra". (Rsc)