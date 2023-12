Germania: istituto Iw, 35 per cento imprese ha aspettative negative per 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 35 per cento delle imprese della Germania ha aspettative negative per il 2024, mentre il 23 per cento guarda al prossimo anno in maniera positiva. È quanto afferma l'Istituto dell'economia tedesca di Colonia (Iw) in uno studio, i cui risultati segnalano “il proseguimento della paralisi economica” nel Paese. In particolare, le aspettative delle aziende sono tornate al livello dell’autunno 2022, caratterizzato da shock dei prezzi dell'energia, inflazione elevata e rischio di carenza di elettricità e gas. Questa congiuntura ha conseguenze su occupazione e investimenti, con soltanto una società su cinque prevede un aumento dei dipendenti per il prossimo anno, mentre il 35 per cento stima una riduzione dei posti di lavoro. Come osserva l'Iw, questo dato segnala che “il boom del mercato del lavoro in Germania, in corso da molto tempo, potrebbe per il momento essere giunto al termine”. Allo stesso tempo, soltanto il 27 per cento delle imprese prevede spese in conto capitale più elevate rispetto all'anno in chiusura, mentre il 36 per cento stima una loro riduzione. Per l'Iw, “i deboli investimenti non saranno superati nel 2024”. (Geb)