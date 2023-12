Tlc: Scannapieco (Cdp), futuro Tim-Open Fiber? Creare industria efficiente - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- “Dobbiamo creare un’industria efficiente perché la digitalizzazione è una cosa importante, peraltro va di pari passo con la transizione ecologica. C’è un processo in corso”. Lo ha detto Dario Scannapieco, Chief Executive Officer di Cassa Depositi e Prestiti, a chi gli ha chiesto sul futuro di Tim e Open Fiber a margine dell’evento Eyes on a sustainable future: gli Istituti Nazionali di Promozione UE e la sfida della transizione verso una finanza sostenibile, in corso oggi a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)