Ucraina: direttrice bilancio Casa Bianca, senza accordo Congresso aiuti a Kiev esauriti entro fine anno

- I fondi stanziati dagli Stati Uniti a sostegno dell'Ucraina potrebbero esaurirsi entro la fine dell'anno a causa della mancata approvazione di nuovi aiuti da parte del Congresso, mettendo in serie difficoltà Kiev nel conflitto in corso contro la Russia. E' questo l'avvertimento, riferisce il "Financial Times", lanciato dalla direttrice del bilancio della Casa Bianca, Shalanda Young, che in una lettera indirizzata ai leader democratici e repubblicani del Congresso ha sottolineato come la mancanza di accordo politico tra le parti su un ulteriore pacchetto di aiuti militari all'Ucraina rischi di mettere il Paese est europeo a dura prova. “Senza l’azione del Congresso, entro la fine dell’anno esauriremo le risorse (necessarie a) procurare più armi ed equipaggiamenti per l’Ucraina e per fornire attrezzature dalle scorte militari statunitensi”, ha scritto Young ai leader politici di entrambi i partiti, affermando che "l’interruzione del flusso di armi ed equipaggiamenti statunitensi metterà in ginocchio l’Ucraina sul campo di battaglia, non solo mettendo a rischio i successi ottenuti, ma aumentando la probabilità di vittorie militari russe”. (segue) (Was)