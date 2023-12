Ucraina: direttrice bilancio Casa Bianca, senza accordo Congresso aiuti a Kiev esauriti entro fine anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Young ha insistito sull'urgenza di sbloccare la situazione. “Non esiste una riserva magica di fondi disponibile per affrontare questo momento. Siamo senza soldi e quasi senza tempo”, ha rincarato, ricordando che gli ultimi pacchetti statunitensi "in materia di sicurezza sono già diventati più piccoli e le consegne di aiuti sono diventate più limitate ", mentre "i nostri alleati nel mondo si sono fatti avanti per fare di più". La richiesta di 106 miliardi di dollari presentata al Congresso dal presidente Joe Biden per finanziamenti di emergenza destinati - fra gli altri - a Ucraina, Israele e all’Indo-Pacifico, è al momento in stallo per la crescente opposizione dei repubblicani a continuare a sostenere Kiev. Alcuni parlamentari – soprattutto al Senato, dove il sostegno all’Ucraina è più radicato – stanno cercando di negoziare un accordo bipartisan che conterrebbe aiuti per Kiev insieme a nuove procedure di immigrazione e asilo per ridurre il numero di persone senza documenti che arrivano negli Stati Uniti dal confine meridionale. L’avvertimento della Casa Bianca, aggiunge il "Financial Times" citando fonti vicine al dossier, cade inoltre mentre gli Stati membri dell’Unione europea sono impegnati a raggiungere un accordo sul bilancio a Bruxelles su uno stanziamento di 50 miliardi di euro per l’Ucraina. (Was)