Roma: Gualtieri, Rutelli ha unito stabilità e programmazione, esempio a cui ispirarci

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La Roma di Francesco Rutelli è un modello di città "a cui noi stiamo cercando di ispirarci per proseguire quel lavoro". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto all'evento "Roma 1993-2023" per l'anniversario dei 30 anni dalla prima elezione diretta del sindaco, in corso all'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'evento è moderato da Roberta Serdoz e Paolo Conti. Una stagione che ha portato "un cambiamento bellissimo e giusto. La trasformazione istituzionale migliore realizzata in questo Paese e che ha permesso di coniugare leadership, stabilità, capacità di programmazione e allargamento - ha spiegato Gualtieri -. Un periodo che ha avuto una visione della città e una programmazione estrosa, ambiziosa, alta. Con una capacità fortissima di presenza e di intervento, anche nelle questioni più piccole. E con una capacità di raccontare la città, di darle una visione storica, politica e sociale che ha fatto una Roma forte, al passo con i tempi". (segue) (Rer)