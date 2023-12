Francia: condannato a 20 anni di carcere uno dei pedofili più ricercati al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato condannato a 20 anni di carcere a Bordeaux uno dei dieci pedofili più ricercati al mondo. L'uomo, Mathieu B., ex dipendente comunale di 43 anni, è stato processato per stupro e violenza sessuale sulle due figlie e per la sua attività sul darkweb, dove era attivo con la pseudonimo Kali. Sul suo computer sono state ritrovate più di 60 mila immagini pedopornografiche, che ritraevano anche le sue figlie. L'ex moglie del 43enne si era costituita parte civile. L'uomo ha deciso di non fare appello. "Sa di essere malato, ha ancora molte cure alle quali sottoporsi mentre sarà in detenzione", ha spiegato il suo avvocato. (Frp)