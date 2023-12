Energia: Germania, Scholz sottolinea l'importanza di geotermia e idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha sottolineato l'importanza dell'energia geotermica e dell'idrogeno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della neutralità per il clima della Germania entro il 2045. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il capo del governo federale ha dichiarato: “L'energia geotermica ha un grande potenziale per l'approvvigionamento di calore in Germania e può essere utilizzata anche per generare elettricità”. Scholz ha aggiunto che l'idrogeno è un elemento importante per la transizione energetica ed è necessario come “gas centrale a uso industriale per il futuro”. (Geb)