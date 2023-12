Caso Cecchettin: Zaia, spartiacque di una nuova coscienza su femminicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda di Giulia Cecchettin rappresenta uno spartiacque perché rappresenta una nuova acquisizione di coscienza su questo tema. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel corso di un punto stampa da Palazzo Balbi. Il presidente veneto ha confermato che domani presenzierà al funerale a Padova. "Domani si tengono i funerali di Giulia Cecchettin. "Ho dichiarato da subito di voler fare il lutto regionale nel giorno delle esequie. Penso - ha spiegato - che questa scelta confermi quando la comunità sia stata colpita da questa vicenda. Spesso ci viene chiesto perché la risonanza è stata alta. Penso che sia perché tutti i cittadini hanno potuto immedesimarsi in una delle figure di questa vicenda, come i genitori di Giulia o di Filippo Turetta. Fin dal primo istante abbiamo sperato in un lieto fine, che non c'è poi stato". "Questa vicenda - ha aggiunto Zaia - rappresenta un grande spartiacque perché è un'acquisizione di una nuova coscienza di questo tema e anche perché non ci arrendiamo al fatto che Giulia sia derubricata all'ennesimo femminicidio. Penso che sia bene parlare ai giovani, ma anche il resto della comunità non deve avere alibi". "Giulia è l'esito finale di segnali che come comunità non cogliamo. Abbiamo tutti delle colpe. È una responsabilità di tutti.L'appello che faccio ai cittadini è che un segnale lo diano durante le esequie: chi può, abbassi la serranda, chiusa la luce. In Veneto si faccia rumore. Ognuno nel suo piccolo dia un segnale. Questo dev'essere lo spartiacque che è culturale nell'approccio, sennò andrà a finire che Giulia sarà dimentica" ha concluso. (Rin)