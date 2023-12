Spagna: Vox non parteciperà al Giorno della Costituzione al Congresso dei deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox ha annunciato che i suoi 33 deputati si assenteranno dalle manifestazioni per il Giorno della Costituzione, in programma mercoledì al Congresso dei deputati. I rappresentanti di Vox sostengono di non voler apparire al fianco di coloro che attaccano quotidianamente" la Costituzione. "Non parteciperemo al teatrino", ha affermato il segretario generale Ignacio Garriga in una conferenza stampa presso la sede nazionale. "Pedro Sanchez, da un lato si presenta molto dignitoso e molto sorridente per commemorare la Costituzione e, dall'altro, si dedica a romperla in mille pezzi", ha attaccato Garriga. Vox non parteciperà nemmeno agli atti istituzionali convocati dai governi locali a maggioranza socialista. (Spm)