Abruzzo: Pepe (Pd) su provveditorato Polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un dibattito puntuale ed attento circa la possibilità di revisione del Regolamento di organizzazione del ministero della Giustizia, a seguito del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri 84 del 2015, è stata diffusa nelle scorse settimane la bozza del nuovo schema organizzativo che prevederebbe delle novità significative per il nostro Abruzzo. È infatti prevista l'istituzione di un nuovo provveditorato, che andrebbe ad impattare sulla struttura organizzativa e che riguarderebbe le regioni Abruzzo, Molise ed Umbria, con sede presso Perugia. Lo afferma Dino Pepe, consigliere regionale del Pd. "La notizia di una riorganizzazione, secondo criteri di efficientamento del servizio, rappresenta di per sé - prosegue Pepe - una scelta virtuosa e positiva, che consentirà a tutti gli operatori, a cominciare da chi riveste ruoli di gestione e controllo di poter essere più vicino alle istanze e alle esigenze che si sviluppo nei territori. Tuttavia, proprio per queste stesse motivazioni, risulta del tutto incomprensibile la scelta di collocare la sede del nuovo Provveditorato presso Perugia. "Si tratta di una proposta che non tiene minimamente conto dei numeri, della logistica e delle possibilità di collegamento tra queste tre Regioni, per le quali l'Abruzzo rappresenta un luogo baricentrico sia geograficamente che logisticamente", aggiunge. (segue) (Gru)