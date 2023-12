Abruzzo: Pepe (Pd) su provveditorato Polizia penitenziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre l'Abruzzo rappresenta la Regione che da sola ospita più strutture della somma delle altre, l'unica struttura interamente dedicata a detenuti in regime di 41bis, l'unica Regione sede di scuola di formazione per la Polizia Penitenziaria. Sono dati oggettivi questi, con i quali il legislatore non può non fare i conti - Continua il vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale - per questo ho ritenuto doveroso presentare una risoluzione che impegna la politica regionale, a cominciare dal Presidente Marsilio, a farsi portavoce di questa istanza e di questo giusto riconoscimento al nostro territorio. Questa scelta scellerata va scongiurata per rispetto del nostro territorio, dei tanti lavoratori della polizia penitenziaria e di tutti quei detenuti che meritano il rispetto di quanto previsto nella nostra Costituzione. Auspichiamo quindi un ripensamento ed un ritorno all'ipotesi precedentemente paventata, la quale divideva il territorio nazionale prevedendo un provveditorato per Marche, Abruzzo e Molise, secondo criteri oggettivi e continuità territoriale con sede in Abruzzo. Se questo non dovesse essere possibile, quantomeno la salvaguardia della sede del Provveditorato in Abruzzo rappresenta la necessità non rinviabile: Marsilio batta un colpo", conclude il segretario di presidenza della regione Abruzzo, Dino Pepe. (Gru)