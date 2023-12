Riforme: Gualtieri, no a elezione diretta premier, ci sono pesi e contrappesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analogia "tra l'elezione del sindaco e il cosiddetto sindaco d'Italia (elezione diretta del presidente del Consiglio, ndr) funziona poco bene. Parliamo di un livello costituzionale più alto che prevede equilibri e contrappesi che sono presenti in tutte le democrazie del mondo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto all'evento "Roma 1993-2023" per l'anniversario dei 30 anni dalla prima elezione diretta del sindaco, in corso all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "Quando sento che si vuole mettere mano alla legge elettorale dei sindaci rabbrividisco perché questa è stata forse la migliore trasformazione istituzionale di questo Paese che ha consentito di coniugare leadership, stabilità e quindi capacità di programmazione e allargamento", ha spiegato Gualtieri. (Rer)