Cop28: Scannapieco (Cdp), sbagliato escludere nucleare da fonti per il futuro

- Il tema del nucleare è stato al centro delle discussioni durante il Cop28 a Dubai, “escluderlo ideologicamente dalle possibilità delle fonti per il futuro è sbagliato”, perché “bisogna essere aperti a tutte le opportunità”. Lo ha detto Dario Scannapieco, Chief Executive Officer di Cassa Depositi e Prestiti, rispondendo a margine dell’evento “Eyes on a sustainable future”: gli Istituti Nazionali di Promozione UE e la sfida della transizione verso una finanza sostenibile, in corso a Milano. “Il nucleare di oggi è una cosa molto diversa” ha precisato l’Ad, “Ci sono modelli di fissione più sviluppati, significa essere aperti a tutto. Sappiamo che sarà una transizione, non è un interruttore che si spegne da un mondo all’altro, quindi sappiamo che il gas sarà un’energia della transizione, ma al mondo di domani ci dobbiamo arrivare. come Cassa depositi e prestiti cercheremo di dare il nostro contributo su questo con grande concretezza e una chiara direzione di marcia” ha concluso. (Rem)