Milano: Sala, conprefetto Sgaraglia si è discusso delle problematiche della città e di come coordinarci

- Questa mattina il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato il nuovo prefetto Claudio Sgaraglia. “Abbiamo discusso delle forze in campo e di come coordinarci al meglio e di quelle che sono le problematiche della città che sono ampiamente note”. Lo ha detto lo stesso Sala a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra “Perugino. Il Battesimo di Cristo”. “La questione più delicata – ha spiegato – sono i piccoli crimini, nei numeri sono tanti perché a Milano si denuncia anche tanto. Inutile negarlo, il problema c’è e non si riuscirà mai a eliminarli ma bisogna avere più persone in giro per essere vicini laddove avvengono". (Rem)