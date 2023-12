Speciale energia: da Usa nuove sanzioni per violazioni del tetto al prezzo del petrolio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di tre entità legali che hanno trasportato e venduto il greggio prodotto in Russia ad un prezzo superiore rispetto a quello fissato dalla coalizione internazionale per il tetto al petrolio russo, congelando anche le tre navi che si sono occupate del trasporto. Il vice segretario al Tesoro, Wally Adeyemo, ha affermato in una nota che il rispetto del tetto al prezzo del petrolio russo rappresenta “una priorità per gli Stati Uniti e i partner internazionali”. Nello specifico, il provvedimento ha interessato le navi Ns Champion, Viktor Bakaev e Hs Atlantica, che hanno trasportato greggio prodotto negli Urali ad un prezzo superiore ai 70 dollari al barile. I proprietari delle navi sono rispettivamente la società Sterling Shipping, con sede negli Emirati Arabi Uniti; l’emiratina Streymoy Shipping; e l’azienda Hs Atlantica Limited, con sede in Liberia. (Was)