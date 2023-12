Speciale energia: Cop28, Gualtieri, Roma ridurrà del 66 per cento inquinamento nel 2030, aumentato impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cop28 - aggiunge Gualtieri - dovrà tracciare la rotta per la crescita delle fonti rinnovabili, la riduzione progressiva dell'utilizzo di fonti fossili, il rafforzamento degli interventi di adattamento ad un clima che sta già cambiando con impatti sempre più violenti e frequenti. Roma sta già facendo la propria parte in questa direzione e sempre più vuole essere protagonista. Roma Capitale infatti ha approvato il 14 novembre il nuovo Paesc (Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima) impegnandosi a una riduzione delle emissioni del 66,3 per cento al 2030. Questo obiettivo è stato elevato rispetto a quello previsto nel precedente Piano del 2021 che era del 51,6 per cento, in linea con l'obiettivo di fermare entro 1,5 gradi l'aumento medio della temperatura globale entro questo secolo, come previsto dall'Accordo di Parigi". (Rer)