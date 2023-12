© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Cinese Meridionale: Filippine hanno rilevato 135 navi cinesi al largo di Whitsun Reef - Le Filippine hanno denunciato la presenza di oltre 135 navi della Cina nei pressi di Whitsun Reef, una barriera corallina parte del conteso arcipelago Spratly al largo del Mar Cinese Meridionale. Uno sviluppo definito "allarmante" dalla Guardia costiera filippina, che in una nota diramata ieri ha riferito di avere individuato 111 navi cinesi nell'area il 13 novembre. "Non c'è stata alcuna risposta agli avvertimenti trasmessi via radio dalla Guardia costiera delle Filippine alle controparti a bordo delle navi cinesi, che ora si stima siano aumentate a oltre 135", recita il comunicato. Stando alle immagini diffuse da Manila, le navi risultano sparse intorno alla barriera corallina, che dista circa 320 chilometri dall'isola filippina di Palawan. Pechino, che rivendica quasi la totalità del Mar Cinese Meridionale, invia regolarmente pattugliatori nelle acque contese per rafforzare la sua esposizione. Nel 2021, le navi cinesi rilevate nei pressi di Whitsun Reef sono ammontate a circa 210. (segue) (Res)