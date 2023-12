© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: l’attivista pro-democrazia Agnes Chow è in Canada e non intende tornare - La nota attivista pro-democrazia di Hong Kong Agnes Chow ha annunciato ieri di aver lasciato il territorio per studiare in Canada e di non avere intenzione di ritornare nel suo Paese, due anni dopo la sua liberazione dal carcere, dove ha scontato una pena per aver partecipato all’organizzazioni delle proteste pro-democrazia nel 2019. In un post su Instagram, la 27enne ha affermato di essere stata portata nella Cina continentale dalla polizia di sicurezza nazionale di Hong Kong e di aver ricevuto la richiesta di scrivere lettere di gratitudine alle autorità in cambio della restituzione del suo passaporto, confiscato al momento dell'arresto nel 2020. In Cina l’attivista sarebbe stata anche portata in visita a a mostre patriottiche e alla sede del colosso tecnologico cinese Tencent Holdings Ltd. L’attivista ha iniziato i suoi studi a Toronto lo scorso settembre. In base a un accordo precedentemente sottoscritto con la polizia, Chow sarebbe dovuta rientrare ad Hong Kong questo mese, ma ha deciso di rimanere in Canada per timore di essere nuovamente arrestata. (Res)