I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Province: qualità della vita, Udine sul podio, Milano ottava e Roma 35ma - Udine è la provincia sul podio della 34ma indagine del "Sole 24 Ore" che misura la qualità di vita delle città, seguita da Bologna e da Trento. Foggia torna ultima e il Sud popola gli ultimi posti, dove scivolano anche nove territori del Centro Nord. Milano si conferma ottava, Firenze scende al sesto posto, Roma è 35ma (e perde quattro posizioni), seguita da Torino (36ma) e Genova (47ma), in calo di 20 posizioni. Tra le prime dieci anche Monza e Brianza che conquista 14 posizioni e il primato nella categoria “Ricchezza e consumi” grazie a buoni risultati nella spesa media delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli e ai dati immobiliari. Se a chiudere la top 10 c’è Verona, che l’aveva presidiata sia nel 2020 sia nel 2021, si notano particolarmente le assenze di Trieste e Bolzano, scese rispettivamente in 12ma e 13ma posizione. Anche questa edizione fotografa una concentrazione del Mezzogiorno nella seconda metà della graduatoria, con l’unica eccezione di Cagliari che arriva al 23mo posto. Venezia perde 12 posizioni e finisce al 32mo posto. La classifica vede infine al penultimo gradino Siracusa (104ma, -14 posizioni) e Napoli terzultima (105ma, -7 posizioni). (segue) (Com)