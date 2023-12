I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santa Barbara: Meloni, auguri a chi svolge con impegno il proprio servizio - Nel giorno in cui si ricorda la loro patrona Santa Barbara, “voglio rivolgere il mio più sentito e grato augurio ai Vigili del fuoco, alla Marina militare, agli artiglieri e ai genieri dell’esercito, per l'impegno con il quale svolgono il loro prezioso servizio”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Siete il nostro orgoglio”, conclude. (Com)