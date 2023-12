Veneto: assessore Cultura, editoria svolge insostituibile azione culturale sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'editoria svolge "un'insostituibile" azione culturale nel nostro territorio. Lo ha dichiarato Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura, in vista della partecipazione della regione del Veneto, alla Fiera di Roma 'Più Libri Più Liberi' in programma dal 6 al 10 dicembre. "Le case editrici venete - ha dichiarato - svolgono una insostituibile azione culturale nel territorio regionale, nazionale e internazionale, ma sono anche attività d'impresa che guardano al mercato, alla competitività, all'innovazione. Ringrazio l'Associazione editori veneti per lo sforzo organizzativo profuso, convinto che mai, come in questo momento, vi sia l'esigenza di far emergere i punti di forza e le necessità di questo settore". "Dopo le esperienze al Salone internazionale del libro di Torino e alla Buchmesse di Francoforte sono certo che anche l'incontro alla Fiera di Roma 'Più Libri Più Liberi', la più importante manifestazione italiana dedicata alla piccola e media editoria, rappresenti un'importante occasione di confronto, nella consapevolezza che solo una forte coesione fra tutti gli attori della filiera potrà continuare a portare risultati significativi", ha concluso. (Rev)