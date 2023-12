Imprese: Gorno Tempini (Cdp), sostenibilità sfida globale, lavorare come Sistema per generare impatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Dubai si sta svolgendo la Cop28, “sappiamo che la sostenibilità è una sfida globale, dobbiamo quindi lavorare come Sistema per generare un impatto. Si tratta di sfide sempre più importante per la nostra società. Sfide che sono collegate sia agli eventi attuali sia a quello che è il contesto economico”. Lo ha detto Giovanni Gorno Tempini, Chairman di Cassa Depositi e Prestiti, intervenendo al discorso di apertura all’evento “Eyes on a sustainable future”: gli Istituti Nazionali di Promozione UE e la sfida della transizione verso una finanza sostenibile, in corso oggi a Milano. La transizione digitale e la transizione verde “hanno a che fare con il concetto di transizione equa, il costo sociale lo vediamo molto chiaramente tutti i giorni” ha spiegato Gorno Tempini, secondo cui non c’è dubbio, quindi, “sulla direzione che dobbiamo intraprendere e non c’è dubbio sul fatto che non possiamo tornare indietro”. (segue) (Rem)