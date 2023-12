Violenza donne: Pirondini (M5s), senatore Lega cancella post sessista ma non la vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cancellare il post e dare la colpa al proprio collaboratore non cancella la vergogna di aver pubblicato un contenuto sessista nei confronti di una donna". Lo afferma il senatore M5s Luca Pirondini. "Ci aspettiamo che il vice capogruppo al Senato della Lega Nino Germanà si scusi pubblicamente in aula con la collega Barbara Floridia e con tutte le donne, comprese quelle del suo partito che sull'argomento non hanno speso una parola, che con il suo comportamento ha offeso e dileggiato", conclude.(Rin)