Libia: ministero Petrolio denuncia vendita illegale di attrezzature ad azienda Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ scoppiata in Libia una nuova polemica tra il ministero del Petrolio del Governo di unità nazionale (Gun) e la National Oil Corporation (Noc) relativa alla vendita di attrezzature della Sirte Oil Company, sussidiaria della Noc, per 10 milioni di dollari a una compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. In una lettera indirizzata al governatore della Banca centrale della Libia, Al Saddiq al Kabir, il ministro Mohamed Aoun ha accusato il presidente della Noc, Fathat Bengdara, di non averlo informato della transazione, in una presunta violazione delle procedure. Già in passato, il titolare del dicastero libico aveva avuto problemi con l’ex presidente della Noc, Mustafa Sanallah, quest’ultimo rimosso dall’incarico nell’estate del 2022. (Lit)