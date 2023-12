Cultura: Sangiuliano, è sempre più integrata nella vita dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualità vita dei cittadini sempre più integrata nella cultura. Cultura va diffusa in tutto il territorio non solo in alcune città. Lo ha affermato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenendo in collegamento all'evento 'Alfabeto del futuro' in corso al Grattacielo di Intesa-Sanpaolo. "Va portata anche nei comuni più piccoli. Penso ad esempio a San Cipriano Picentino, dove qualche settimana fa inaugurato un cinema. E' stata una soddisfazione vedere centinaia di ragazzi e famiglie venire lì per festeggiare questa apertura nel territorio. Questo significa cultura. Ogni cittadino dovrebbe avere a disposizione un teatro, un cinema e una biblioteca agorà", ha concluso. (Rpi)