Medio Oriente: Cangemi (Lega), al via raccolta fondi in aiuto di Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via una raccolta fondi per aiutare le vittime della guerra in Palestina. "Quella di ieri è stata una giornata importante che ha rinnovato il rapporto di amicizia con la Terra Santa. Con padre Severino Lubecki, francescano della Custodia, Direttore del Santuario di San Giovanni del Deserto di Ain Karem giunto in Italia da Gerusalemme per officiare la messa di apertura della giornata di solidarietà, abbiamo dato il via alla raccolta fondi in aiuto delle vittime di questa orribile guerra. Insieme all'Associazione Solidali con la Terra Santa, da anni abbiamo intrapreso un cammino di aiuti, condividendo progetti e interventi di solidarietà e tutela dei più fragili e bisognosi, e nel tempo continueremo in questa direzione. Ieri, a queste consuetudini, si è aggiunto un momento sportivo-goliardico e abbiamo organizzato una tombola mettendo in palio le maglie autentiche e firmate di Paulo Dybala e Ciro Immobile e il ricavato lo abbiamo aggiunto ai fondi già raccolti". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi della Lega. "Tante le rappresentanze politiche e sociali presenti ieri durante la messa tenutasi alle scuderie di San Giorgio a Cesano, e ringrazio personalmente ognuno di loro - aggiunge Cangemi -. Ciascuno di noi è radicato nel suo luogo di origine ma c'è un legame che caratterizza tutti noi cristiani che è il legame con quella Terra dove la nostra fede è nata, è la Terra di Gesù, è la Terra Santa e la nostra appartenenza ieri, l'abbiamo espressa così, con tanta solidarietà", conclude. (Com)