Femminicidio: Sangiuliano, penso che a funerale Giulia ci sarà rappresentante governo

- Penso che ci sarà un rappresentante del governo ai funerali di Giulia. Lo ha affermato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo in collegamento all'evento 'Alfabeto del futuro' in corso al Grattacielo di Intesa-Sanpaolo a Torino, commentando la possibile presenza dell'esecutivo ai funerali di Giulia Cecchettin, vittima di un femminicidio, previsti per domani a Padova. "Bisogna insegnare il valore del rispetto delle donne e più in generale dell'altro", ha concluso. (Rpi)