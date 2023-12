Pnrr: Gasparri (FI), bene governo su quarta rata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il governo di centrodestra è riuscito ad ottenere anche la quarta rata del Pnrr perché in Europa vogliono vedere la fattibilità dei progetti prima di approvarli e, a differenza dei governi precedenti, il centrodestra è riuscito a portare a casa degli ottimi risultati". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri a Restart su Rai3. "Ma ora ci sono delle scadenze da rispettare e, a volte, soprattutto i Comuni non riescono a presentare progetti che danno quella certezza che in Europa si richiede e quei fondi, se non vengono utilizzati entro il 2026, si rischiano di perdere. Il governo ha lavorato e continua a lavorare nella giusta direzione poi ci auguriamo che tutti i Comuni ed i Ministeri rispettino i tempi previsti perché abbiamo avuto un inizio più che positivo", ha concluso.(Rin)