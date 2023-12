Cop28: Scannapieco (Cdp), dobbiamo aumentare la velocità di cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il messaggio che percepisco" dalla Cop28 e dal confronto con diversi attori "è che si deve agire più rapidamente: dobbiamo aumentare la velocità di cambiamento. Nel nostro incontro, durante la Cop28, abbiamo avuto la partecipazione del viceministro delle Finanze del Brasile, il quale ha parlato del progetto per rimboschire l'Amazzonia. Ecco, questa mission non riguarda solo il Brasile, ma tutto il mondo; inoltre ci fa capire che dobbiamo cambiare paradigma: non solo interrompere l'abbattimento della foresta, ma anche di rimboschire". Lo ha detto Dario Scannapieco, Chief Executive Officer di Cassa Depositi e Prestiti, rispondendo nel suo intervento all’evento “Eyes on a sustainable future”: gli Istituti Nazionali di Promozione UE e la sfida della transizione verso una finanza sostenibile, in corso oggi a Milano. (Rem)