Africa: Ifad lancia meccanismo per aiutare piccoli produttori ad adattarsi ai cambiamenti climatici (2)

- L’accesso ai finanziamenti è essenziale per sostenere e migliorare i mezzi di sussistenza agricoli su cui fanno affidamento le comunità rurali vulnerabili. Rafforzare la loro resilienza ai cambiamenti climatici è diventato urgente. Il sostegno alle piccole e medie imprese nelle zone rurali favorisce a sua volta l’aumento dell’occupazione, del reddito e dei servizi per le comunità rurali. Arcafim mira a contribuire alla riduzione della povertà e della fame nell’Africa Orientale. L’obiettivo è rendere l’agricoltura più sostenibile e redditizia, migliorando al tempo stesso la capacità delle comunità rurali di resistere a una serie di shock climatici ed economici. Il meccanismo sfrutterà i potenziali collegamenti all'interno del portafoglio di progetti esistente dell'Ifad nella regione. Arcafim integra la finanza mista e incentiva la partecipazione del settore privato attraverso un meccanismo di condivisione del rischio. Equity Bank Kenya e le sue affiliate in Ruanda, Tanzania e Uganda (filiali di Equity Group Holdings) contribuiranno con 90 milioni di dollari. L’Ifad destinerà ulteriori 90 milioni di dollari, con finanziamenti dalla Finlandia, dal Fondo verde per il clima (Gcf) e dal Fondo per lo sviluppo nordico (Ndf). Il totale di 180 milioni di dollari sarà destinato ai prestiti per l’adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, saranno mobilitati 20 milioni di dollari da partner tra cui la Danimarca e Gcf per fornire assistenza tecnica per aumentare la capacità del mercato di fornire finanziamenti per l’adattamento climatico. (Com)