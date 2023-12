Spagna: ex premier Aznar, incontro tra socialisti e JxCat a Ginevra è "un'assurdità totale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del governo spagnolo, Jose Maria Aznar, ha definito "un'assurdità totale" l'incontro di sabato scorso a Ginevra tra i socialisti e Uniti per la Catalogna (JxCat) per andare a "negoziare clandestinamente con un latitante", in riferimento all'ex presidente catalano, Carles Puigdemont. "Questa non è politica, non ha nulla a che vedere con la politica, è un'assurdità totale, e la vergogna a cui il popolo spagnolo è sottoposto con questa vicenda è davvero insopportabile", ha dichiarato l'ex premier, del Partito popolare (Pp), in un'intervista all'emittente "Antena 3". Aznar ha affermato che se in Francia, Italia o Germania un candidato alla presidenza del governo negoziasse clandestinamente con un latitante "chiunque penserebbe che si tratta di Paesi che non stanno bene". Aznar ha descritto la situazione attuale in Spagna come "molto critica" e ha sottolineato che ritiene difficile superarla, se la legge di amnistia per i sostenitori dell'indipendenza catalana verrà approvata. (Spm)