Cina: vicepresidente Han, comunità internazionale si opponga all'unilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale dovrebbe opporsi "all'egemonismo, alla politica di potere e alle pratiche unilaterali". Lo ha detto il vicepresidente della Cina, Han Zheng, nel discorso pronunciato alla cerimonia d'apertura del Forum internazionale di Imperial Springs, al via oggi a Canton, nella provincia meridionale di Guangdong. Ribadendo la convinta adesione del suo Paese al multilateralismo, Han ha dichiarato che è necessario persistere nella "giusta direzione" della globalizzazione, opponendosi al protezionismo e al distaccamento economico. La comunità internazionale dovrebbe ricorrere al dialogo e alla consultazione anche per promuovere una risoluzione politica dei dossier più scottanti della politica internazionale, ha aggiunto. Con il titolo "Multilateralismo: più scambi, maggiore inclusività e cooperazione", il Forum internazionale di Imperial Springs è stato co-organizzato dall'Associazione cinese per l'amicizia con i Paesi stranieri, dall'Associazione per l'amicizia e lo scambio Australia-Cina, dall'amministrazione provinciale del Guangdong e dall'Alleanza per la leadership mondiale - Club de Madrid.(Cip)