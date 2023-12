Montenegro-Cina: ambasciatore Kun, diamo slancio a collaborazione in settori verde e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a collaborare con il Montenegro nel campo delle infrastrutture tradizionali ma soprattutto a esplorare nuove opportunità di cooperazione sul fronte dei veicoli elettrici, dell’energia e dell'economia digitale. Lo ha scritto in una lettera, pubblicata dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg", l'ambasciatore cinese a Podgorica, Fan Kun. "La composizione del nuovo governo del Montenegro propone concetti innovativi come la costruzione di un Montenegro digitale e un'agricoltura intelligente ed elenca come propositi la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nuove energie, trasmissione di energia elettrica ad altissima tensione, trasformazione digitale e altri settori che coincidono con il nuovo concetto di sviluppo della Cina", ha sottolineato nella missiva l'ambasciatore. Fan Kun ha chiamato Podgorica a condividere nuove opportunità di cooperazione con Pechino, con l'obiettivo di "una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che porti ancora più risultati di cui tutti beneficiano". (Seb)