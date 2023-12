Egitto: assegnati alla norvegese Scatec tre contratti per progetti di energia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per la Cooperazione internazionale dell’Egitto, Rania al Mashat, ha assistito ieri alla firma di tre accordi di partenariato tra il ministero dell'Elettricità e SCZone da un lato e la società norvegese Scatec dall'altro. Un contratto con SCZone riguarda la produzione di metanolo verde nella zona economica del Canale di Suez: tale progetto contribuirà alla produzione di quasi 200.000 tonnellate di metanolo per le navi rifornitrici con carburante verde. Un secondo accordo con il ministero dell'Elettricità egiziano è relativo a un progetto di ammoniaca verde a Damietta, in modo da rafforzare gli sforzi di decarbonizzazione e accelerare il ritmo della transizione verde. Il terzo progetto assegnato a Scatec è teso a generare 1 gigawatt di energia solare utilizzando soluzioni di sistemi di accumulo dell'energia a batteria (Bess), una novità assoluta in Egitto. Quest’ultimo progetto sarà cofinanziato dalla Banca africana di sviluppo (Afdb) e dalla British International Investment (Bii). (Cae)