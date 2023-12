Vigili fuoco: Musumeci, grazie per tutto quello che fate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai vigili del fuoco, che festeggiano oggi Santa Barbara, la loro patrona e protettrice, “grazie per tutto quello che avete fatto e fate, senza risparmio di energie, assieme agli altri uomini e donne in divisa e ai volontari del sistema di Protezione civile”. Lo dichiara in una nota il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. “La ricorrenza offre a ciascuno di noi l'occasione per rinnovare il sentimento di gratitudine verso il corpo nazionale dei pompieri, impegnati nelle calamità che hanno colpito la nostra Nazione anche in questo ultimo e difficile anno”, conclude il ministro. (Com)