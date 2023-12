Libia: ministro Interno dell’est presiede riunione su immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri a Bengasi, il capoluogo della regione storica libica orientale della Cirenaica, un'ampia riunione sulla sicurezza presso la sede dell'Agenzia investigativa criminale presieduta dal ministro dell’Interno nel governo parallelo dell’est, Issam Busriba. Al centro dei colliqui, come riportato dal ministero dell’interno nominato dalla Camera dei rappresentanti ma non riconosciuto a livello internazionale, le gravi conseguenze dell'immigrazione clandestina e le sfide che questo fenomeno presenta al governo e alla società libica. In particolare, sono state discusse le misure necessarie per sviluppare meccanismi efficaci contro l'immigrazione, tra cui il potenziamento del controllo alle frontiere, l'attuazione di migliori sistemi di monitoraggio e la lotta contro le reti di trafficanti attraverso una maggiore cooperazione tra i servizi di sicurezza, le forze armate e le istituzioni competenti. Il ministero ha sottolineato inoltre l'importanza di fornire un adeguato sostegno ai centri di accoglienza, garantendo che i migranti siano trattati secondo gli standard internazionali e nel pieno rispetto dei diritti umani. La riunione, secondo quanto riferito, ha coinvolto anche i dirigenti delle filiali del servizio immigrazione e dei centri di accoglienza nelle regioni orientali e meridionali della Libia. (Lit)