Romania: tasso disoccupazione al 5,4 per cento nel mese di ottobre

- Il tasso di disoccupazione in Romania è stato del 5,4 per cento in ottobre, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a quello registrato il mese precedente, pari al 5,5 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Il tasso di disoccupazione per gli uomini è stato di 0,6 punti percentuali più alto di quello delle donne. Il numero di disoccupati (di età compresa tra 15 e 74 anni) stimato per ottobre è pari a 446.500 persone, in calo rispetto al mese precedente (448.700 persone), ma anche rispetto allo stesso periodo del 2022 (460.600 persone). (Rob)