Cisgiordania: forze Israele, i due palestinesi uccisi sono "responsabili di numerosi attacchi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due palestinesi "armati" uccisi questa mattina dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Qalqilya, in Cisgiordania, sono “responsabili di numerosi attacchi" sferrati in precedenza contro le "truppe presenti nella zona”. Lo hanno reso noto le stesse Idf in un comunicato. Da parte sua, il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha affermato in una nota di essere stato informato della morte degli uomini, indicando che “i loro corpi erano trattenuti dalle autorità israeliane”. (Res)