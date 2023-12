Sardegna: sette proposte di Confartigianato alla politica sarda per il rilancio dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore dei Trasporti e Infrastrutture gli artigiani chiedono garanzie per una continuità territoriale che funzioni bene, migliorare l'intermodalità e realizzare nuove connessioni ferroviarie tra gli aeroporti. Confartigianato ha posto l'accento sulla necessità di leggi di settore, credito e incentivi, una legge quadro regionale per l'artigianato, semplificare le procedure di rendicontazione degli incentivi e coordinare gli incentivi a vari livelli, rendendo strutturale la Legge 949/52 e ripristinando la precedente procedura più snella e agevole. Sul tema dell'energia, la richiesta è quella di ridurre la dipendenza da fonti tradizionali e promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili. Non mancano le proposte sull'innovazione tecnologica e la digitalizzazione: gli artigiani chiedono di potenziare la Banda Ultra Larga, avvicinare la ricerca tecnologica alle esigenze aziendali e semplificare l'accesso a bandi e incentivi per l'innovazione. Quanto al lavoro e alla formazione, si chiede di incentivare la formazione professionale e migliorare la collaborazione tra istituti professionali e imprese. Per contrastare la crisi demografica e lo spopolamento dei piccoli centri Confartigianato propone di contrastare lo spopolamento, potenziare i servizi e rendere appetibili i piccoli centri, incentivando la creazione di imprese nei piccoli centri. L'associazione degli artigiani chiede anche di agevolare l'accesso a servizi pubblici digitali, semplificare normative regionali e favorire l'interscambiabilità documentale all'interno della P.A. “Il Manifesto Artigiano – si legge in una nota - rappresenterà un impegno concreto a sostegno del comparto artigiano, con il coinvolgimento dei futuri candidati alle elezioni regionali del 2024 e la sua sottoscrizione come impegno formale. Il monitoraggio della corrispondenza tra azioni politiche e impegni presi avverrà in collaborazione con l’Università di Cagliari, garantendo trasparenza e imparzialità nel processo di valutazione”, un lavoro “è il frutto del contributo di ogni artigiano coinvolto nei percorsi di ascolto. Rappresenta la voce autentica del comparto, e Confartigianato sarà vigile affinché le promesse elettorali si traducano in azioni concrete e misurabili. Confidiamo nella collaborazione con i futuri decisori politici per costruire insieme un futuro prospero e sostenibile per l'artigianato sardo”. (Rsc)