Ue-Mercosur: governo uscente dell'Argentina, non ci sono le condizioni per chiudere accordo

- Il governo dell'Argentina ritiene improbabile che Unione Europea e Mercosur, l'area di integrazione economica che comprende anche Brasile, Uruguay e Paraguay, possano chiudere l'accordo di libero commercio entro la fine dell'anno. Un testo, ha detto il presidente uscente dell'Argentina, Alberto Fernandez, che "ha trovato molte resistenze all'interno dell'Europa" e che occorrerà discutere ancora per raggiungere "determinate condizioni che permettano di sostenere e far crescere le nostre industrie". L'idea del Brasile, presidente di turno del Mercosur, era di chiudere definitivamente entro fine anno un negoziato avviato oltre 20 "L'accordo non si è firmato non perché non voglia ma perché ha trovato resistenze all'interno dell'Ue", ha detto. Intervistato da "La Nacion", il ministro degli Esteri, Santiago Cafiero, ha da parte sua riconosciuto che "il lavoro svolto è stato tanto", ma assicurato che "le trattative continueranno", dal momento "che non ci sono le condizioni per firmare l'accordo". Per il titolare della diplomazia argentina, il testo - nell'attuale formulazione -, ha "un impatto negativo nell'industria del Mercosur" non compensato da "benefici per le esportazioni agroalimentari soggette a quote molto restrittive e regolazioni ambientali unilaterali" che espongono il settore a un "futuro di vulnerabilità". (segue) (Abu)