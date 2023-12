Ue-Mercosur: governo uscente dell'Argentina, non ci sono le condizioni per chiudere accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi protagonisti del negoziato - a margine del vertice sul clima tenuto a Dubai (Cop28) - avevano la scorsa settimana prospettato l'ipotesi di annunciare la firma nei prossimi giorni, anche approfittando del vertice Mercosur che si terrà giovedì a Rio de Janeiro. Ma era stato lo stesso presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a raffreddare le aspettative. "Se non c'è accordo pazienza, non è stato per mancanza di volontà", ha detto il presidente prima di volare per Berlino, atteso a una visita di due giorni. "L'unica cosa che bisogna rendere chiaro è che non si dica più che è per colpa del Brasile o per colpa dell'America del sud", ha aggiunto il presidente, critico soprattutto con il presidente della Francia, Emmanuel Macron, le cui posizioni "protezionistiche" sono un ostacolo per i negoziati. "Se non c'è accordo, almeno sarà chiaro di chi è la colpa", ha detto. (segue) (Abu)