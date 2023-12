Decreto flussi: Coldiretti, un terzo dei raccolti viene prodotto da mani straniere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini: “E’ importante affrontare il tema della disponibilità di manodopera con una gestione dei flussi più efficiente partendo dal decreto triennale che abbiamo fortemente sostenuto e che può dare una grande mano tenendo conto che non solo si passa dalle 42 mila unità di lavoro stagionale alle 82 mila del 2023 fino alle 90 mila del 2025 ma soprattutto che le quote riservate alle Associazioni agricole per i loro soci passano dalle 22 mila unità dell’anno scorso e raggiungono le 40 mila quest’anno, assicurando alle nostre imprese la certezza di poter avere a disposizione lavoratori regolari e di non subire la concorrenza sleale di chi sfrutta le persone”, conclude Prandini. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante la “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per il triennio 2023-2025” potrà “essere integrato per singolo anno sulla scorta delle sopravvenute necessità come avvenuto nel 2023 e fermo restando il mantenimento delle quote annuali per lavoro stagionale agricolo, sono previsti ingressi anche per l’assistenza familiare e, come più volte sollecitato dalla Coldiretti, anche quote destinate al soddisfacimento del fabbisogno per il settore della pesca”, conclude Coldiretti. (Com)