Legge bilancio: Paita (Iv), sanità al collasso, intervenire su stipendi infermieri

- "La sanità è al collasso, e i dati dell'Ocse sull'aspettativa di vita degli italiani lo confermano. Occorre un intervento immediato in legge di Bilancio, partendo dal personale sanitario". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "L'Italia è passata dal quarto al nono posto rispetto al 2019. Il Covid quindi ha colpito noi più di altri Paesi - spiega la parlamentare - ma non solo: c'è una drammatica carenza di operatori, soprattutto infermieri. Non a caso, con un emendamento alla legge di Bilancio a firma mia e della senatrice Sbrollini, Italia viva chiede di incrementare di 350 milioni di euro per il 2024 le risorse destinate alle indennità infermieristiche. In attesa dello sbandierato provvedimento del governo, che ancora non si vede, un'altra nostra proposta prevede di cancellare i tagli alle pensioni del personale ospedaliero e sanitario, che rischiano di provocare un'ondata di prepensionamenti. La sanità è una priorità assoluta, ma il governo pare non averlo ancora capito". (Rin)