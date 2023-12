Spagna: sondaggio, i popolari vincerebbero elezioni con il 35 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi in Spagna il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni con il 35 per cento delle preferenze, quasi due punti in più rispetto alle elezioni generali del luglio scorso, davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, al 30,5 per cento (-1,2 per cento). E' quanto emerge dal sondaggio dell'Istituto 40dB per il quotidiano "El Pais". Il partito sovranista Vox resterebbe la terza forza del Paese, in una lotta serrata con Sumar (11,3 per cento), ottenendo l'11,5 per cento delle intenzioni di voto. Queste cifre sembrano chiaramente essere una conseguenza diretta del forte rifiuto dell'amnistia da parte dei cittadini. Circa il 60 per cento degli intervistati ha dichiarato, infatti, di ritenere questa misura in favore degli indipendentisti catalani sia "ingiusta" e rappresenti un "privilegio".(Spm)