Roma: rintracciato in Spagna capo della banda delle "spaccate", arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della fruttuosa collaborazione con le forze di polizia degli altri Paesi per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che cura, agevola ed indirizza, anche attraverso i previsti canali di collegamento, lo scambio informativo ed operativo in materia di cooperazione di polizia in ambito europeo ed internazionale, un altro indagato colpito da mandato di arresto europeo è giunto a Fiumicino proveniente da Madrid. Si tratta di R.S., estradato e consegnato alle autorità italiane dopo la cattura, giunto a Roma scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. (segue) (Rer)