Roma: rintracciato in Spagna capo della banda delle "spaccate", arrestato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda è legata all’inchiesta "Ginepro", dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che ad agosto del 2016, in esecuzione di un’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, portò all’arresto di 8 persone ed alla contestuale denuncia a piede libero di altre 3, indagate per associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di furti di dispositivi bancomat/casse continue mediante la tecnica della “spaccata” con il carro attrezzi. I membri del sodalizio criminale, tutti uomini di etnia rom, residenti nei vari campi nomadi della Capitale, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio erano capeggiati proprio da R.S. che però si rese irreperibile. (segue) (Rer)