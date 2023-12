Roma: rintracciato in Spagna capo della banda delle "spaccate", arrestato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo criminale poteva contare sul fondamentale appoggio di parenti o amici residenti nei vari campi nomadi presenti sul territorio nazionale, che garantivano supporto logistico alla banda di base a Roma; questa rete di protezione e assistenza criminale ha rivelato ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma l’esistenza di un vero ginepraio relazionale, costituito da soggetti tassativamente utilizzatori della lingua utilizzata dai rom, circostanza che ha reso particolarmente complessa l’attribuzione di compiti e funzioni in seno all’associazione per delinquere sgominata. In alcuni casi, i danni causati dal carroattrezzi hanno compromesso seriamente la stabilità degli immobili in cui le postazioni Atm erano ubicate costringendo i vigili del fuoco ad evacuare le famiglie che vivevano negli appartamenti dei palazzi. R.S. ora, dopo esser stato rintracciato in Spagna ed estradato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia. (Rer)