Germania: a Rheinmetall ordine per proiettili di artiglieria destinati all'Ucraina

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall comunica di aver ottenuto un ordine da circa 142 milioni di euro per fornire “decine di migliaia” di proiettili di artiglieria da 155 millimetri all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Il cliente è “un partner della Nato”, che intende sostenere l'ex repubblica sovietica “nella sua lotta per la difesa con un efficace aiuto militare di lungo periodo”. Le munizioni verranno prodotte dall'azienda spagnola Expat, parte di Rheinmetall, che si conferma “il principale produttore di munizioni al mondo, specialmente nel settore dei grossi calibri”. I proiettili oggetto della commessa saranno consegnati all'Ucraina nel 2025. Un ulteriore ordine per la produzione e la fornitura di circa 40 mila munizioni a questo Paese avrà attuazione nel 2024. (Geb)