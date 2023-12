Santa Barbara: La Russa, grazie a chi dedica propria vita a servizio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si celebra quest’oggi Santa Barbara, patrona della Marina militare e dei Vigili del fuoco e protettrice di artiglieri e genieri dell'Esercito. Una giornata in cui desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro i quali, ogni giorno, con coraggio e profonda dedizione, dedicano la propria vita al servizio del nostro Paese. Un compito di fondamentale importanza per l’intera nazione. Infine un pensiero ai caduti, il cui sacrificio per la collettività non andrà mai dimenticato". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa. (Rin)